СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши

ВАРШАВА, 8 августа. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства несколько дней провел в Польше, покинул территорию республики. Об этом информирует во вторник польское радио ZET.

"Разыскиваемый грузинскими властями Михаил Саакашвили выехал из Польши", - сообщила радиостанция в Twitter.

Poszukiwany przez gruzińskie władze Micheil Saakaszwili wyjechał z Polski. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) August 8, 2017

Ранее Саакашвили говорил, что Польшу он намерен покинуть в понедельник. "Я буду путешествовать по Европе", - сказал он журналистам, подчеркнув, что его конечная цель - вернуться на Украину. Куда направился Саакашвили из Польши, не сообщается.

Михаил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Сообщается, что при пересечении границы он воспользовался украинским паспортом. Службой безопасности Украины и погранслужбой республики на границе с Польшей был объявлен план перехвата из-за предположения, что Саакашвили может попытаться вернуться на украинскую территорию.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сам документ не обнародован. Администрация президента заявила, что это "конфиденциальная информация". Как утверждают юристы, из-за отсутствия публикации указа Саакашвили не сможет обжаловать в судебном порядке лишение гражданства.

Министерство юстиции Грузии, тем временем, обратилось к польской прокуратуре с просьбой "подтвердить, что Михаил Саакашвили находится на территории Польши". 31 июля министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, выбранной экс-президентом для пребывания. "Если это будет Украина, то у нас процедуры завершены и все доказательства, которые у нас были еще в 2014-2015 годах, уже переданы украинской стороне. Что касается других стран, например США, то в случае, если бывший президент там решит остаться, нам понадобятся правовые консультации с этими странами, включая переговоры и соглашение о выдаче", - заявила министр.