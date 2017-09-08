Саакашвили заявил, что у него есть легальные основания для пересечения украинской границы

ВАРШАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что имеет все легальные основания для пересечения украинской границы.

"Я буду пересекать границу в соответствии с законом с украинским паспортом", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Варшаве. "Там есть ряд легальных моментов, чтобы легально вернуться домой", - отметил он, но подчеркнул, что не хочет раскрывать всех деталей.

По его словам, пересекать границу он намерен вместе с журналистами, депутатами и соратниками.

Отвечая на вопрос о том, с каким документом он сейчас путешествует, Саакашвили сказал: "Я - гордый владелец украинского паспорта". Он показал этот документ журналистам и рассказал, что получил его с большим трудом, простояв в очередях два дня. "Я так тяжело его получал и не хочу отдавать. Паспорт - не игрушка", - отметил он.

"Я приеду на границу с этим паспортом, с которым я ездил по всей Европе - был в Германии, Австрии, США, Швейцарии, Бельгии. Нигде не возникало проблем. Не везде признают диктаторские шаги власти", - подчеркнул Саакашвили.

Вместе с тем политик назвал себя "одним из немногих людей в мире, у кого нет действительного паспорта какой-либо страны". "Я - человек без гражданства", - сказал он. "Я планирую вернуться на Украину и опротестовать решение [президента Украины Петра] Порошенко [о лишении гражданства] в украинском суде", - добавил Саакашвили, призвав украинское правительство не следить за ним. "Я действую и перемещаюсь совершенно открыто, все мои планы есть в "Фейсбуке", - указал он.

Ранее Саакашвили информировал, что 10 сентября он намерен пересечь польско-украинскую границу. С этой целью в субботу он отправляется в город Перемышль, а в воскресенье в два часа дня (15:00 мск) приглашает всех сочувствующих прибыть на пограничный пункт пропуска "Краковец", чтобы поддержать его и проследить за процессом возвращения на Украину.