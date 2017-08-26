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Саакашвили заявил о сговоре Украины и Грузии для подготовки ему нового обвинения

Международная панорама
26 августа, 22:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, августа. /ТАСС

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области считает, что Петру Порошенко и Генеральной прокуратуре нужны юридические основания для его задержания

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о сговоре украинских и грузинских властей, чтобы обвинить его в подготовке государственного переворота в Грузии.

"Грузинские власти в полной координации с барыгами на Украине готовят мне новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии, - написал он в Facebook. - Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября".

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По мнению Саакашвили, "украинскому президенту и Генеральной прокуратуре нужны юридические основания для его задержания после пересечения [украинской] границы". "Попытка госпереворота - это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел", - подчеркнул он.

Ранее в субботу генеральный директор грузинской телекомпании "Rustavi 2" Ника Гварамия после посещения следственного отдела грузинского МВД высказал журналистам предположение, что против Саакашвили на родине могут возбудить уголовное дело по обвинению в попытке захвата власти.

Дело экс-президента

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, после чего проживал в США и на Украине.

В 2014 году в Грузии Саакашвили предъявили обвинения в расправе над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Кроме того, его обвиняют в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах. На заочном процессе в Грузии ему уже назначен арест.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в связи с чем в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года лишил его гражданства. Во второй половине июля он находился в США, в начале августа - в Польше, затем в Литве и Венгрии.

18 августа прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы ряда стран, в том числе Украины, запрос об экстрадиции Саакашвили.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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