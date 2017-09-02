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Брата Саакашвили депортируют с территории Украины в Грузию

Международная панорама
2 сентября, 14:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС

Ранее Давид Саакашвили был задержан за нарушение режима пребывания на Украине

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КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Задержанного на Украине Давида Саакашвили - брата экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили - депортируют в Грузию. Об этом сообщил бывший советник министра внутренних дел, председатель профсоюза работников МВД Украины Илья Кива.

"Давида Саакашвили депортирую сегодня, 2 сентября, в Грузию рейсом Киев - Батуми в 15:20 мск", - сказал он в эфире канала 112 Украина.

По словам Кивы, Давид Саакашвили задержан за нарушение режима пребывания на Украине.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что его брата Давида задержали представители МВД Украины, когда он выходил из дома в Киеве, и вывезли в неизвестном направлении. "Он юрист, имел вид на жительство на Украине, по-видимому, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", - написал экс-президент в Facebook.

При этом в апреле экс-губернатор сообщал, что на основании письма Службы безопасности Украины его брату Давиду отменили вид на жительство в этой стране.

Сам Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля по указу президента Петра Порошенко. Экс-губернатор Одесской области, который находился в это время за пределами Украины, заявил, что несмотря на лишение гражданства намерен 10 сентября вернуться в страну.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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