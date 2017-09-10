В погранслужбе Украины заявили, что Саакашвили пересек границу незаконно

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска "Шегени" с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула его на территорию Украины", - сказал он агентству УНИАН.

По словам Слободяна, "Саакашвили вместе с группой лиц, сопровождавших его, незаконно пересекли границу, потому что никакого погранично-таможенного оформления они не проходил". Правовую оценку его действиям пограничная служба намерена дать позже. "Сейчас нужно все четко определить", - добавил пресс-секретарь.

Представители украинской Госпогранслужбы и Национальной полиции получили телесные повреждения во время прорыва Саакашвили, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы. Они ворвались в пункт пропуска, нарушили государственную границу Украины и способствовали незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были и депутаты Украины", - отмечается в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и представителей пограничной службы получили телесные повреждения. В ведомстве добавили, что по факту нарушения госграницы будет сделано обращение в генеральную прокуратуру Украины.

Ранее Саакашвили вместе со своими соратниками прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегени" и попал на территорию Украины. После этого он заявил, что намерен поехать во Львов вместе с сопровождающими его депутатами, где примет решение о дальнейших действиях по защите своих прав на Украине. По словам Саакашвили, "отметку в паспорте ему поставили люди, поддержавшие его", хотя сам он планировал официально предъявить документы на границе, но ему не дали возможности это сделать.

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не проследует на Украину. После этого Саакашвили в сопровождении ряда депутатов на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы.