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Генсек "Нацфронта" Николя Бэй сменил Марин Ле Пен во главе фракции правых в Европарламенте

Международная панорама
11 сентября, 23:00 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, сентября. /ТАСС

На внутрипартийном голосовании его кандидатуру поддержали 12 из 20 евродепутатов "Национального фронта"

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ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь французской партии "Национальный фронт" Николя Бэй утвержден в понедельник в качестве сопредседателя фракции "Европа наций и свобод" в Европарламенте, которая объединяет представителей европейских правых движений. Об этом политик сообщил агентству France-Presse.

Как сообщил Бэй, на внутрипартийном голосовании его кандидатуру поддержали 12 из 20 евродепутатов "Национального фронта". Голосование прошло в первый день работы пленарной сессии Европарламента в Страсбурге - первой после летних каникул.

Во главе фракции европейских правых Бэй пришел на смену лидеру "Нацфронта" Марин Ле Пен, которая занимала этот пост с момента формирования фракции в 2015 году. В июне Ле Пен была избрана депутатом Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) и сложила с себя полномочия евродепутата, в связи с чем в руководстве "Европы наций и свобод" произошла нынешняя перестановка.

Бэй внутри "Нацфронта" считается одним из лидеров консервативного течения, которое противостояло социально- ориентированному крылу партии во главе с заместителем Ле Пен Флорианом Филиппо. После поражения партии на президентских и парламентских выборах во Франции курс Филиппо, одним из ключевых требований которого был отказ от валюты евро, был подвергнут на партийном уровне сомнению. В своем первом публичном выступлении после летней паузы Ле Пен дала понять, что теперь акценты в риторике "Нацфронта" сместятся в сторону требований ограничения массовой иммиграции и укрепления безопасности Франции.

В общей сложности в Европарламенте заседают 750 депутатов. Фракция "Европа наций и свобод" насчитывает 40 парламентариев, из которых 20 человек избраны от "Нацфронта", а другая половина - от политических партий патриотической направленности из Италии, Нидерландов, Австрии, Бельгии, Польши, Великобритании, Румынии и Германии. Сопредседателем фракции, наряду с представителем "Нацфронта", остается нидерландский политик Марсел де Граф, представляющий националистическую Партию свободы, у которой в Европарламенте насчитывается четыре депутата.

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Ле Пен, Марин
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