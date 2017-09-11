Мадуро: Венесуэла и Алжир продолжают усилия по достижению справедливой цены на нефть

ТАСС, 11 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник в столице Алжира, что визит в эту североафриканскую страну направлен на укрепление двустороннего сотрудничества во имя развития, мира и экономического процветания.

"Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы добиться справедливой цены на нефть", - отметил Мадуро, которого цитирует информационное агентство Algerie Presse Service.

Венесуэльский лидер провел встречи с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхья, председателем Совета нации (верхней палаты парламента) Абделькадером Бенсалахом. Стороны обсудили вопросы международной повестки дня, а также ситуацию на мировом рынке углеводородного сырья.

По его словам, Венесуэла и Алжир обсуждают ряд совместных проектов, включая возможность открытия воздушного сообщения между двумя странами.

Экономики и Венесуэлы, и Алжира, которые являются членами ОПЕК, понесли значительные убытки после падения цен на нефть в 2014 году.

Это уже второй визит Мадуро в Алжир. Первый состоялся в январе 2015 года.