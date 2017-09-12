Постпред Южной Кореи при ООН: принятием санкций мир не стремится поставить КНДР на колени

ТАСС, 12 сентября. Принятые Советом Безопасности ООН санкции против Пхеньяна не направлены на то, чтобы "поставить на колени" КНДР. Их целью является достижение мирного решения проблемы ядерной программы КНДР, заявил в понедельник постоянный представитель Республики Корея при ООН Чхо Тэ Юль на экстренном заседании Совбеза, посвященном новым санкциям против КНДР.

"Принятием новых жесточайших ограничительных мер мировое сообщество подтвердило приверженность стремлению не допустить разработки в КНДР ядерного оружия. Наша цель - не поставить КНДР на колени, но достичь мирного решения проблемы северокорейской ядерной программы", - сказал дипломат.

Он выразил благодарность США за подготовку новых ограничительные мер против Пхеньяна, а также Китаю и России за готовность к взаимодействию и поддержку новых санкций. Дипломат выразил надежду на то, что принятые меры будут соблюдаться всеми странами.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.