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Постпред Южной Кореи при ООН: принятием санкций мир не стремится поставить КНДР на колени

Международная панорама
12 сентября, 2:42 UTC+3 ТАСС

Мировое сообщество подтвердило приверженность стремлению не допустить разработки в КНДР ядерного оружия, сказал представитель Республики Корея при ООН

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ТАСС, 12 сентября. Принятые Советом Безопасности ООН санкции против Пхеньяна не направлены на то, чтобы "поставить на колени" КНДР. Их целью является достижение мирного решения проблемы ядерной программы КНДР, заявил в понедельник постоянный представитель Республики Корея при ООН Чхо Тэ Юль на экстренном заседании Совбеза, посвященном новым санкциям против КНДР.

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"Принятием новых жесточайших ограничительных мер мировое сообщество подтвердило приверженность стремлению не допустить разработки в КНДР ядерного оружия. Наша цель - не поставить КНДР на колени, но достичь мирного решения проблемы северокорейской ядерной программы", - сказал дипломат.

Он выразил благодарность США за подготовку новых ограничительные мер против Пхеньяна, а также Китаю и России за готовность к взаимодействию и поддержку новых санкций. Дипломат выразил надежду на то, что принятые меры будут соблюдаться всеми странами.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.

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