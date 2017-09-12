СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР

СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДРМеждународная панорама 12 сентября, 1:15
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ТАСС, 12 сентября. СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на ядерное испытание, РФ и Китай поддержали документ.
Совбез запретил странам закупать текстиль из КНДР, ввел эмбарго на поставки газовых конденсатов и ограничения на ввоз сырой нефти.