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Хейли: США не жаждут войны с КНДР, но готовы усилить давление на Пхеньян

Международная панорама
12 сентября, 1:52 UTC+3 ТАСС

Постпред США при ООН заявила, что "северокорейский режим еще не прошел точку невозврата", и призвала Пхеньян остановить ядерную программу

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ТАСС, 12 сентября. Вашингтон не стремится к вооруженному конфликту с Пхеньяном, но готов усилить давление, если КНДР не прекратит развивать свою ядерную программу. Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности, посвященном новым санкциям против КНДР.

"Нам не доставляет удовольствия ужесточать санкции против КНДР, мы не ищем войны. Северокорейский режим еще не прошел точку невозврата. Если он согласится остановить ядерную программу, мир будет достижим. Если нет, мы лишь продолжим усиливать давление. Выбор за ними", - сказала дипломат.

Она поблагодарила Китай за поддержку предложенных США мер и отметила успешное взаимодействие американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина по проблеме КНДР.

"Северокорейский режим одинок и находится во мраке. Мир никогда не примет вооруженную ядерным оружием Северную Корею. Мы пытались заставить КНДР делать правильные шаги. Теперь мы пытаемся предотвратить неправильные действия", - добавила Хейли.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай.

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Персоны
Си Цзиньпин Хейли, Никки Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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