Премьер Латвии не готов пожертвовать коалицией ради гражданства детям неграждан

РИГА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис не готов к развалу правящей коалицию ради законопроекта об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории республики, который будет передан на рассмотрение в Сейм (парламент) президентом Раймондсом Вейонисом. Об этом во вторник заявил глава правительства.

"Если честно, то я еще не успел ознакомиться с ожидаемыми инициативами президента, поскольку национальное объединение сразу же указало на пункты, на основании которых была создана коалиция. И там есть вопрос закона о гражданстве, по которому у нас должно быть единогласие, в противном случае коалиции не будет", - сказал он в интервью Латвийскому телевидению. "Я не готов бороться и создавать новую коалицию", - добавил он.

"Правительство готово работать дальше, а не разваливать правящую коалицию", - подчеркнул Кучинскис.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

Экспертная группа по сплочению общества при президенте Латвии ранее выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства Латвии детям неграждан, родившимся после восстановления независимости республики в 1991 году. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет передан Вейонисом на рассмотрение в Сейм.

В понедельник этот вопрос по инициативе входящего в правительство национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" рассматривался на совещании партий правящей коалиции. По итогам встречи один из лидеров нацблока Райвис Дзинтарс сообщил, что это предложение главы государства не будет поддержано. Против этой идеи прежде также уже высказались спикер парламента Инара Мурниеце и министр культуры Даце Мелбарде, представляющие эту политическую силу.