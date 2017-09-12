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Президент Латвии передал в парламент законопроект о гражданстве для детей неграждан

Международная панорама
12 сентября, 12:18 UTC+3 РИГА РИГА 12, сентября. /ТАСС

Детям, которые родятся в стране после 1 июня 2018 года, будет автоматически предоставляться гражданство

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РИГА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис во вторник передал на рассмотрение в Сейм (парламент) законопроект об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории республики. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

Этот законопроект предусматривает отказ от предоставления статуса негражданина детям неграждан, которые родятся в Латвии после 1 июня 2018 года, им будет автоматически предоставляться гражданство республики. Изменения будут касаться от 50 до 80 новорожденных в год.

В аннотации к законопроекту говорится, что его принятие будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности общества. "Латвия - демократическая и современная европейская страна. Необходимо приложить все усилия для ее дальнейшего развития и укрепления. Латвийская система образования способна готовить и воспитывать уважаемых, честных и ответственных людей, которые являются патриотами Латвии и которые имеют сильную связь с латвийской республикой", - указывает Вейонис.

"Прекращение предоставления детям статуса неграждан является символическим шагом, который позволит остановить осознанное противостояние и целенаправленное разделение различных групп латвийского общества. Прекращение предоставления статуса неграждан позволит нашему обществу стать более сплоченным и направить свои силы на развитие нашего государства", - уверен президент.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

Правящая коалиция Латвии уже заявила, что не поддержит эту законодательную инициативу Вейониса.

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