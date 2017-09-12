Саакашвили обещает после посещения регионов приехать в Киев "с требованиями от народа"

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили обещает приехать в Киев после посещения регионов Украины.
"Я приеду в Киев в ближайшие дни или недели после того, как проеду всю Украину", - сказал он во вторник журналистам. Саакашвили подчеркнул, что с сегодняшнего дня намерен посетить "крупные города и небольшие села", чтобы "собрать требования народа". "После этого я вместе с народом приеду в Киев отдать эти требования власти Украины", - добавил он.
При этом экс-президент Грузии сообщил, что у него нет личных конфликтов с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, но указал на "воровство и беспредел со стороны власти Украины".