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Пхеньян считает расширение санкций ООН незаконным и недопустимым

Международная панорама
12 сентября, 13:59 UTC+3 ТАСС

Постпред КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Тхэ Сон подчеркнул, что меры, которые планирует предпринять Пхеньян, заставят США испытать самую сильную боль

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ТАСС, 12 сентября. Власти КНДР считают незаконным принятое накануне решение Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Пхеньяна и намерены принять ответные меры. Об этом заявил во вторник постоянный представитель КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Тхэ Сон.

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"Моя делегация самым решительным образом осуждает и категорически отвергает незаконную и недопустимую резолюцию Совета Безопасности ООН", - заявил представитель КНДР, чьи слова приводит агентство Reuters.

"Вашингтон взял курс на экономическое, политическое и военное противостояние, одержимый диким замыслом обратить вспять наращивание ядерной мощи КНДР, которое уже вступило в завершающую стадию, - продолжил он. - Будущие меры [которые планируют предпринять власти КНДР] заставят США испытать самую сильную боль, которую им только доводилось испытывать".

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет.

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