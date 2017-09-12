Пхеньян считает расширение санкций ООН незаконным и недопустимым

ТАСС, 12 сентября. Власти КНДР считают незаконным принятое накануне решение Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Пхеньяна и намерены принять ответные меры. Об этом заявил во вторник постоянный представитель КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Тхэ Сон.

"Моя делегация самым решительным образом осуждает и категорически отвергает незаконную и недопустимую резолюцию Совета Безопасности ООН", - заявил представитель КНДР, чьи слова приводит агентство Reuters.

"Вашингтон взял курс на экономическое, политическое и военное противостояние, одержимый диким замыслом обратить вспять наращивание ядерной мощи КНДР, которое уже вступило в завершающую стадию, - продолжил он. - Будущие меры [которые планируют предпринять власти КНДР] заставят США испытать самую сильную боль, которую им только доводилось испытывать".

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет.