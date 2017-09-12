Пхеньян считает расширение санкций ООН незаконным и недопустимым

ФАС: стивидоры могут получить отсрочку на полтора-два года по переводу тарифов в рублиТранспорт 12 сентября, 14:53
Следственные органы изучают сделки прежнего руководства ФК "Динамо"Спорт 12 сентября, 14:50
"Уралвагонзавод" до конца 2017 года поставит ФГК 2,4 тыс. инновационных вагоновЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:37
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерамЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:35
Соратники Немцова обещают восстановить памятную табличку на доме в центре МосквыОбщество 12 сентября, 14:29
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудитЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:27
В НБУ сообщили о появлении нового покупателя на "дочку" Сбербанка на УкраинеЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:15
Сборная России по футболу сыграет в первом матче на реконструированном стадионе "Динамо"Спорт 12 сентября, 14:14
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спортеСпорт 12 сентября, 14:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 сентября. Власти КНДР считают незаконным принятое накануне решение Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Пхеньяна и намерены принять ответные меры. Об этом заявил во вторник постоянный представитель КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Тхэ Сон.
"Моя делегация самым решительным образом осуждает и категорически отвергает незаконную и недопустимую резолюцию Совета Безопасности ООН", - заявил представитель КНДР, чьи слова приводит агентство Reuters.
"Вашингтон взял курс на экономическое, политическое и военное противостояние, одержимый диким замыслом обратить вспять наращивание ядерной мощи КНДР, которое уже вступило в завершающую стадию, - продолжил он. - Будущие меры [которые планируют предпринять власти КНДР] заставят США испытать самую сильную боль, которую им только доводилось испытывать".
Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет.