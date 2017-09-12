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Генсек ЛАГ выступил за вывод всех иностранных вооруженных формирований из Сирии

Международная панорама
12 сентября, 16:14 UTC+3 КАИР КАИР 12, сентября. /ТАСС

По словам Ахмеда Абу аль-Гейта, будущая Сирия должна быть суверенным государством

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КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт выступил за безусловный вывод всех иностранных вооруженных формирований из Сирии. Об этом он заявил во вторник на открытии в Каире очередной сессии Совета МИД ЛАГ, которое транслирует египетское телевидение.

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"Будущая Сирия должна быть суверенным государством в рамках своей территории", - сказал Абу аль-Гейт. По его словам, "это должно в обязательном порядке предполагать вывод всех иностранных вооруженных формирований с сирийской земли".

Очередная, 148-я по счету сессия Совета министров иностранных дел ЛАГ начала свою работу в своей штаб-квартире в центре Каира. Председательствует на заседании Совета МИД этой региональной организации Джибути.

Как сообщили в секретариате Лиги, в повестке дня сессии значатся несколько вопросов, в том числе проблема распространения влияния террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ближневосточном регионе и пути противодействия экстремизму. Кроме того, на совещании будет обсужден вопрос о "вмешательстве Ирана во внутренние дела арабских стран".

Отдельным пунктом вынесен палестинский вопрос и "совместная поддержка арабскими государствами палестинского народа на всех уровнях".

В нынешней сессии Совета МИД ЛАГ принимают всего несколько глав внешнеполитических ведомств арабских стран, большинство государств представлено постоянными представителями при Лиге.

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