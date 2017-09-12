Белый дом: новая книга Клинтон содержит лживые и безрассудные нападки

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Новая книга экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон "Что произошло" (What Happened), в которой она пишет о прошлогодних президентских выборах, содержит "лживые и безрассудные нападки". Такую позицию высказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

Она выразила сожаление в связи с тем, что "заключительная глава ее [Клинтон] политической карьеры" теперь будет связана с продажами книги, которая содержит "лживые и безрассудные нападки". Сандерс назвала предвыборную кампанию бывшей первой леди "самой негативной" в американской истории. "Это печальный путь для нее [Клинтон]", - сказала пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, читал ли президент США Дональд Трамп мемуары своей экс-соперницы, Сандерс отметила, что американский лидер "очень хорошо разбирается в том, что произошло".

В своих мемуарах, выпущенных издательством "Саймон и Шустер" (Simon and Schuster), бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах. Она также рассуждает о допущенных ею ошибках и делится своими впечатлениями о предвыборной борьбе с Трампом.