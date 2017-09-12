Клинтон утверждает, что Россия все же причастна к ее поражению на выборах

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Российские власти хотели победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года, его помощники также старались скрыть свои связи с Москвой.

С таким утверждением в интервью газете USA Today выступила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая участвовала в борьбе за пост главы государства, будучи кандидатом от Демократической партии.

"Конечно, были контакты и было своего рода понимание. Потому что, и у меня нет сомнений, [президент России Владимир] Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил", - сказала она в опубликованном во вторник интервью, которое стало одним из первых после выхода в свет ее новой книги "Что произошло" (What Happened).

По мнению Клинтон, нынешний президент вовлечен в запутанную финансовую схему, связанную с российским капиталом. "И у меня нет сомнений, что штаб Трампа и другие [его] помощники приложили массу усилий для того, чтобы скрыть их связи с россиянами", - добавила экс-госсекретарь.

В интервью экс-госсекретарь выразила мнение, что речь идет о "личной вендетте" к ней со стороны российского лидера. Причиной якобы послужило расширение НАТО в Восточной Европе при ее супруге президенте Билле Клинтоне. Политик также не исключила, что в скором времени станет известно больше о "российских кибератаках" и, в частности, о том, откуда организация WikiLeaks получала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии.

"Что произошло"

В своих мемуарах, выпущенных издательством Simon and Schuster, бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах.

Она также рассуждает о допущенных ею ошибках и делится своими впечатлениями о предвыборной борьбе с Трампом.

По подсчетам издания Daily caller, Россия и Путин упоминаются в книге 333 раза. Клинтон утверждает, что Москва стремилась использовать "украденную информацию", к примеру, запись имевшего место в 2014 году разговора между занимавшей тогда пост помощника госсекретаря США Виктории Нуланд с американским послом в Киеве Джеффри Пайаттом. Они в деталях обсуждали вопросы формирования нового правительства Украины, говорили о том, кто из лидеров местной оппозиции должен быть включен в его состав. Эта глава получила название "Тролли, боты, ложные новости и настоящие россияне".

Помимо этого, Клинтон в очередной раз критично отзывалась о российских властях.