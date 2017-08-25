Reuters: власти США не информировали избиркомы штатов об атаках хакеров в ходе выборов

ТАСС, 25 августа. Федеральные власти США не уведомили ни одну из избирательных комиссий штатов о том, что у Вашингтона есть данные о попытках российских хакеров взломать их компьютерные системы. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью агентству Reuters глава избирательной комиссии штата Колорадо Джадд Чоут, занимающий также пост председателя Национальной ассоциации директоров избиркомов штатов.

По словам Чоута, почти за 10 месяцев, прошедших после президентских выборов, он не слышал ни от одного из руководителей избиркомов, что министерство внутренней безопасности (МВБ) США информировало их об атаках хакеров. "Вы никогда не узнаете [о том, имели ли место хакерские атаки], потому что даже мы [главы избиркомов] сами ничего об этом не знаем", - заявил Чоут.

В июне МВБ предоставило отчет Конгрессу, согласно которому "компьютерные системы в 21 штате были целями взломщиков во время выборов 2016 года, и хотя небольшое число из них было скомпрометировано, нет свидетельств того, что хоть один из голосов подвергся манипуляциям", пишет Reuters.

Ранее МВБ заявляло, что "уведомляло владельцев или операторов компьютерных систем, которые потенциально могли подвергаться взлому, но это не обязательно были официальные представители избирательных комиссий", пишет агентство.

Спекуляции относительно возможного взлома компьютерных систем хакерами, якобы действовавшими по указке России, неоднократно появлялись в американских СМИ. Расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Москва категорически отвергла причастность к хакерским атакам.