Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: власти США не информировали избиркомы штатов об атаках хакеров в ходе выборов

Международная панорама
25 августа, 16:11 UTC+3 ТАСС

Ранее в Конгресс был предоставлен отчет, где говорилось, что компьютерные системы в 21 штате были целями взломщиков во время выборов 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 августа. Федеральные власти США не уведомили ни одну из избирательных комиссий штатов о том, что у Вашингтона есть данные о попытках российских хакеров взломать их компьютерные системы. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью агентству Reuters глава избирательной комиссии штата Колорадо Джадд Чоут, занимающий также пост председателя Национальной ассоциации директоров избиркомов штатов.

Смотрите также

NYT: украинский хакер дает показания и стал свидетелем ФБР по взлому сетей демократов

Fox: Сенат запросил минюст США о контактах консультанта демократов с посольством Украины

Белый дом напрямую обвинил власти Украины и демократов США в предвыборном сговоре

По словам Чоута, почти за 10 месяцев, прошедших после президентских выборов, он не слышал ни от одного из руководителей избиркомов, что министерство внутренней безопасности (МВБ) США информировало их об атаках хакеров. "Вы никогда не узнаете [о том, имели ли место хакерские атаки], потому что даже мы [главы избиркомов] сами ничего об этом не знаем", - заявил Чоут.

В июне МВБ предоставило отчет Конгрессу, согласно которому "компьютерные системы в 21 штате были целями взломщиков во время выборов 2016 года, и хотя небольшое число из них было скомпрометировано, нет свидетельств того, что хоть один из голосов подвергся манипуляциям", пишет Reuters.

Ранее МВБ заявляло, что "уведомляло владельцев или операторов компьютерных систем, которые потенциально могли подвергаться взлому, но это не обязательно были официальные представители избирательных комиссий", пишет агентство.

Спекуляции относительно возможного взлома компьютерных систем хакерами, якобы действовавшими по указке России, неоднократно появлялись в американских СМИ. Расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Москва категорически отвергла причастность к хакерским атакам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама