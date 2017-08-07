СМИ: администрация Обамы рассматривала возможность взлома почты чиновников РФ

ТАСС, 7 августа. Администрация бывшего президента США Барака Обамы рассматривала возможность взлома электронной почты официальных лиц России для поиска компрометирующей информации. Об этом в понедельник сообщил журнал The New Yorker со ссылкой на официальный источник.

По его данным, один из американских чиновников в конце 2016 года во время дискуссий в Белом доме, посвященных отношениям с Россией, предложил дать Агентству национальной безопасности поручение взломать ящики электронной почты российских официальных лиц для поиска потенциальной компрометирующей информации. При этом журнал не сообщает о том, были ли одобрены эти планы и предприняли ли спецслужбы США какие-либо действия с этой целью.

Как отмечает издание, экс-глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми в свою очередь настаивал на необходимости выслать из США как можно больше сотрудников российских разведывательных служб.

29 декабря 2016 года, незадолго до ухода от власти администрации Обамы, стало известно, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские институты и вмешательством в президентские выборы. Ограничительные меры коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Москва информацию о причастности к кибератакам и вмешательстве РФ в выборы президента США неоднократно опровергала.

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. МИД России 28 июля предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.