FT: британские депутаты предложили 59 страниц поправок к биллю об отмене законов ЕС

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Британские депутаты предложили 136 поправок к биллю об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства, который был принят во вторник во втором чтении Палатой общин - нижней палатой парламента. Как сообщила газета Financial Times, поправки занимают в общей сложности 59 страниц. Это практически сопоставимо с размером 62-страничного законопроекта, который призван превратить законы ЕС во внутрибританские после того, как страна выйдет из состава сообщества.

Издание пишет, что основная цель этих поправок - максимально сузить свободу маневра для премьер-министра Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем. Так, одна из поправок предусматривает наделение британского парламента правом вносить изменения в текст итогового договора с ЕС.

Как отмечает Financial Times, опасность для главы правительства заключается в том, что эту поправку поддержали девять депутатов от правящей Консервативной партии. После того как тори на июньских выборах утратили большинство в Палате общин, Мэй пришлось пойти на сделку с североирландской Демократической юнионистской партией, чтобы заручиться ее поддержкой во время голосования по важным законопроектам. В такой ситуации даже небольшая оппозиция со стороны членов собственной партии может привести к поражению Мэй в парламенте.

В других поправках, например, предлагается продлить членство страны в общем рынке ЕС или не дать правительству возможности самостоятельно модифицировать европейские законы под британские нужды при помощи подзаконных актов, минуя парламент.

Обсуждение поправок должно начаться в октябре и продлиться восемь дней. По завершении этого этапа билль поступит депутатам для рассмотрения в третьем чтении, после чего, будучи принятым, перейдет для обсуждения в Палату лордов, где документу предстоит пройти через аналогичную процедуру с тремя чтениями. Статус закона билль обретет лишь после того, как обе палаты согласуют текст до последней запятой, а королева Великобритании Елизавета II одобрит его, выдав так называемую королевскую санкцию.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Страна должна покинуть ЕС до конца марта 2019 года.