Президент Киргизии впервые примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН

БИШКЕК, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев впервые примет участие в предстоящей в Нью-Йорке 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом было заявлено в среду в Бишкеке во время встречи главы государства с руководителем внешнеполитического ведомства страны Эрланом Абдылдаевым и завотделом внешней политики аппарата президента Айзадой Субакожоевой, сообщила пресс-служба президента.

По данным пресс-службы, в ходе этой встречи Атамбаев был "проинформирован о проводимой работе по реализации ключевых направлений внешней политики страны". "В частности, было доложено о подготовке предстоящей встречи Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в городе Сочи, а также рабочего визита президента в города Нью-Йорк для участия в 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и мероприятиях, инициируемых Кыргызстаном в рамках участия в данном международном мероприятии", - говорится в сообщении.

Это будет первая за шесть лет правления Атамбаева, полномочия которого истекают 1 декабря нынешнего года, поездка в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Он планировал совершить ее в прошлом году, однако из-за выявленных медиками проблем со здоровьем вынужден был на середине пути прервать тот визит.

Помимо этого, заверила пресс-служба, также обсуждался ход работы по реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего государственного визита в Бишкек президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, "в свете подготовки предстоящего ответного государственного визита".

"Президент дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов", - отмечается в документе.