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Юнкер: Турция сама пытается сжечь мосты в ЕС

Международная панорама
13 сентября, 11:23 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, сентября. /ТАСС

Европа по-прежнему "протягивает руку" дружбы Анкаре, отметил председатель Еврокомиссии

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ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, пытаясь сжечь все мосты, но Европа оставляет дверь открытой для турецкого народа и всех, кто желает сотрудничать с ЕС на основе общих ценностей. Об этом заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

"Турция же некоторое время стремительно отдаляется от ЕС, гигантскими шагами", - сказал Юнкер.

Он также подверг критике преследования журналистов турецкими властями, потребовав освободить европейских репортеров, задержанных в Турции. "Я обращаюсь с призывом к турецким властям: освободите наших журналистов, и не только наших. Прекратите оскорблять наших руководителей, называя их фашистами и нацистами", - указал он.

По словам Юнкера, Европа является "континентом зрелой демократии". "Те, кто сознательно оскорбляют его, уничтожают все возможности навести мосты. У меня иногда возникает ощущение, что некоторые в Турции хотят сжечь все мосты, чтобы затем обвинить ЕС в срыве переговоров о присоединении Турции [к союзу]", - заметил он.

Со своей стороны, подчеркнул глава Еврокомиссии, Европа по-прежнему "протягивает руку" дружбы Турции. "Мы все еще протягиваем эту руку великому турецкому народу и всем тем, кто готов с нами сотрудничать на основе наших ценностей", - сказал Юнкер.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
Турция
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