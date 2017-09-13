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Саудовская Аравия подготовила план развития отношений с РФ

Международная панорама
13 сентября, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

По словам министра культуры и информации Авада бен Салеха аль-Авада, это было сделано в преддверии визита короля Саудовской Аравии в Россию, запланированного на начало октября

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия подготовила план комплексного развития отношений с Россией в различных областях. Об этом заявил в среду министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, говоря о предстоящем визите в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

"Сейчас нашим правительством разработан комплексный план развития двусторонних отношений с Россией во всех областях", - сказал он.

Аль-Авад отметил, что в Саудовской Аравии считают предстоящий визит короля в Россию историческим событием. "Этот визит для нас очень важен, - продолжил он. - Он призван "короновать" динамичное развитие наших отношений".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит короля Саудовской Аравии в Россию планируется на начало октября.

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Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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