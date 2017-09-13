МИД ФРГ: Берлин не воспринимает всерьез информацию о поставках российских С-400 в Турцию

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БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Германии считают "игрой" планы Турции приобрести российские системы ПВО С-400. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.
"Эта новость, игра, которую Турция ведет с потенциальным поставщиком систем, не нова. Можно предполагать, что эти данные являются реакцией на дебаты в Германии об условиях поставки вооружений в Турцию", - сказал он. "Поэтому мы эту информацию не принимаем всерьез", - добавил Шефер.
Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400, и он готовится к исполнению.
После этого официальный представитель Пентагона Джонни Майкл заявил ТАСС, что США недовольны решением Анкары закупить у РФ С-400. Он также отметил, что "Турция продолжает проявлять интерес к противоракетным системам, разрабатываемым союзниками по НАТО, в том числе США". В июле свои опасения в отношении соглашения между Турцией и РФ также высказал министр обороны США Джеймс Мэттис.