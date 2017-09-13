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Источник: в контроле зон деэскалации в Сирии предполагается участие всех стран-гарантов

Международная панорама
13 сентября, 17:31 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, сентября. /ТАСС

Источник, близкий к переговорам в Астане, добавил, что вопрос присутствия сил по периметру формирующейся зоны в районе Идлиба заслуживает отдельного внимания

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Зоны деэскалации в Сирии включают в себя уже более двух тысяч населенных пунктов

АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Участие всех стран - гарантов перемирия в Сирии - России, Турции и Ирана - предполагается в деле обеспечения контроля на границах зон деэскалации.

Об этом заявил в среду ТАСС источник, близкий к переговорам в Астане.

"Исходя из меморандума от 4 мая предполагается участие всех трех стран-гарантов - России, Турции и Ирана - в обеспечении контроля на границах зон деэскалации, - сказал собеседник агентства. - Отдельного внимания заслуживает вопрос присутствия сил по периметру формирующейся четвертой зоны в районе Идлиба".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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