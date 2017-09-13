Источник: в контроле зон деэскалации в Сирии предполагается участие всех стран-гарантов

АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Участие всех стран - гарантов перемирия в Сирии - России, Турции и Ирана - предполагается в деле обеспечения контроля на границах зон деэскалации.

Об этом заявил в среду ТАСС источник, близкий к переговорам в Астане.

"Исходя из меморандума от 4 мая предполагается участие всех трех стран-гарантов - России, Турции и Ирана - в обеспечении контроля на границах зон деэскалации, - сказал собеседник агентства. - Отдельного внимания заслуживает вопрос присутствия сил по периметру формирующейся четвертой зоны в районе Идлиба".