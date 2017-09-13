Источник: число наблюдателей в астанинском формате по Сирии может увеличиться

АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Астанинский формат по Сирии может быть расширен за счет новых наблюдателей. Об этом заявил в среду ТАСС источник, близкий к переговорам.

"В принципе, допускается возможность расширения числа наблюдателей в астанинском процессе, прежде всего, за счет стран региона", - отметил он.

Помимо стран-гарантов - России, Ирана и Турции - в переговорах в Астане в качестве наблюдателей участвуют представители ООН, США и Иордании.