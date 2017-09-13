Дисциплинарная комиссия открыла дело против генпрокурора Украины и его заместителя

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Квалификационно-дисциплинарная комиссия начала расследование против генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, которых обвиняют в нарушении презумпции невиновности. Об этом в среду сообщило издание "Украинская правда".

Жалобу подала группа украинских адвокатов и юристов. Ссылаясь на записи чиновников в Facebook, заявители утверждают, что публичные высказывания высокопоставленных прокуроров противоречат не только конституции, но и конвенции о защите прав человека. В частности, Луценко и Матиос, неоднократно размещали персональные данные и фотографии подозреваемых, а также напрямую называли их виновными, в то время как судебные разбирательства не были закончены.

"Публикация для широкой аудитории таких утверждений, безусловно, привела к формированию у общественности однозначного мнения о виновности подозреваемых", - сказано в заявлении, которым располагает издание.

Закон Украины "О прокуратуре" предусматривает привлечение работников надзорного ведомства к дисциплинарной ответственности за подобные правонарушения.