Дисциплинарная комиссия открыла дело против генпрокурора Украины и его заместителя

Оргкомитет ОИ-2020 заключил спонсорские контракты внутри страны на рекордные $2,8 млрдСпорт 13 сентября, 19:45
Генсек ООН призвал власти Мьянмы приостановить военные операции в штате РакхайнМеждународная панорама 13 сентября, 19:23
"Ночлежка" предложила бизнесу потратить новогодние бюджеты на благотворительностьСоциальная ответственность 13 сентября, 19:09
Тренер ФК "Копенгаген": "Локомотив" - самый сильный клуб в группе Лиги ЕвропыСпорт 13 сентября, 19:02
Высотки могут навредить психике человекаСоциальная ответственность 13 сентября, 19:01
Совет банковской ассоциации "Россия" избрал главой бывшего первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:51
Убийство 10 членов неконтактного племени расследуют в БразилииСоциальная ответственность 13 сентября, 18:46
WADA не уведомляло ПКР о наличии российских паралимпийцев в списке 95 закрытых делСпорт 13 сентября, 18:45
Стадион "Арена-Химки" успешно прошел проверку ФИФА перед чемпионатом мираСпорт 13 сентября, 18:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Квалификационно-дисциплинарная комиссия начала расследование против генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, которых обвиняют в нарушении презумпции невиновности. Об этом в среду сообщило издание "Украинская правда".
Жалобу подала группа украинских адвокатов и юристов. Ссылаясь на записи чиновников в Facebook, заявители утверждают, что публичные высказывания высокопоставленных прокуроров противоречат не только конституции, но и конвенции о защите прав человека. В частности, Луценко и Матиос, неоднократно размещали персональные данные и фотографии подозреваемых, а также напрямую называли их виновными, в то время как судебные разбирательства не были закончены.
"Публикация для широкой аудитории таких утверждений, безусловно, привела к формированию у общественности однозначного мнения о виновности подозреваемых", - сказано в заявлении, которым располагает издание.
Закон Украины "О прокуратуре" предусматривает привлечение работников надзорного ведомства к дисциплинарной ответственности за подобные правонарушения.