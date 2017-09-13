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Адвокат: людей во время "евромайдана" расстреливали из украденного во Львове оружия

Международная панорама
13 сентября, 21:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

Александр Горошинский напомнил, что в интернете размещена видеозапись выступления нынешнего генпрокурора Украины Юрия Луценко, который подтверждает захват оружия в ночь с 19 на 20 февраля 2014 года

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Участники государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года могли вести стрельбу из оружия, которое было похищено в отделах милиции Львовской области. Об этом в среду со ссылкой на официальный ответ МВД сообщил адвокат Александр Горошинский, который в суде защищает экс-сотрудников спецподразделения "Беркут".

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"18-19 февраля 2014 года около двух тысяч неизвестных завладели в районных отделах милиции главного управления МВД Украины по Львовской области и Госавтоинспекции львовского горуправления 1225 единицами огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра. В то же время около тысячи неустановленных лиц захватили в административных помещениях управления МВД Украины по Тернопольской области семь пистолетов Макарова, 112 патронов калибра 9 мм, два пистолета "Форт-17Р", 52 [травматических] патрона "Терен-3Ф" калибра 9 мм, три помповых ружья "Форт" и 580 патронов "Терен-3Ф" калибра 12 мм", - сказано в ответе МВД.

Адвокат также напомнил, что в сети интернет размещена видеозапись выступления Юрия Луценко, который в настоящий момент занимает должность генпрокурора страны, на площади Независимости в Киеве, где он подтверждает захват оружия и его доставку в Киев в ночь с 19 на 20 февраля 2014 года. Таким образом, по мнению адвоката, Луценко владел информацией о хищении оружия, имел связь и получал информацию от причастных к этому лиц.

"Эта информация дает повод защите сотрудников спецподразделения "Беркут" предполагать, что именно из этого оружия могла идти стрельба как в митингующих, так и в сотрудников МВД во время событий на "майдане" в феврале 2014 года", - заявил Горошинский.

Дело "Беркута"

В мае 2015 года Святошинский районный суд начал рассмотрение по сути дела против пяти экс-сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. Их обвиняют в убийстве участников беспорядков на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений.

Экс-сотрудники "Беркута" обвинений не признают. Ранее суд продлил их арест до 29 сентября 2017 года.

По данным министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 сотрудников правоохранительных органов. В результате силовых действий в центре украинской столицы в период до конца февраля погибли более 100 человек.

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