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Суд Киева продлил арест пятерым экс-бойцам "Беркута" по делу "майдана"

Происшествия
1 августа, 16:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, хотя защита настаивала на необходимости отменить меру пресечения

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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева продлил до 29 сентября арест пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в стрельбе по протестующим во время массовых беспорядков в столице в феврале 2014 года.

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"На 60 суток, то есть до 29 сентября 2017 года, продлила коллегия судей меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым бывшим бойцов спецроты "Беркут", таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры", - сообщил телеканал "112 Украина". В свою очередь сторона защиты настаивала на необходимости отменить данную меру пресечения или изменить ее.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста обвинили находившегося в тот момент у власти президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой агрессивно настроенные люди возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре города, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут".

В феврале прошлого года Генпрокуратура Украины (ГПУ) заявила, что установила личности всех виновных в этих событиях. В дальнейшем было произведено несколько арестов по событиям на "майдане". В суде уже были допрошены в качестве свидетелей ряд действующих и бывших украинских чиновников, в том числе и экс-президент Виктор Янукович.

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