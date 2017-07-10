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В Одессе задержан еще один подозреваемый в трагедии 2 мая 2014 года

Международная панорама
10 июля, 17:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что 37-летний фигурант сначала скрывался от следствия под чужой фамилией за пределами Украины, а затем у родственника в Одессе

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Возможный участник событий 2 мая 2014 года в Одессе взят под стражу по обвинению в причастности к массовым беспорядкам и гибели людей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу фигурант событий 2 мая 2014 года, причастный к массовым беспорядкам на Греческой площади", - проинформировала пресс-служба. Согласно сообщению, им является 37-летний человек, который скрывался от следствия под чужой фамилией сначала за пределами Украины, а затем у родственника в Одессе.

Задержанному предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Украины об участии в массовых беспорядках, повлекших за собой гибель людей.

Ранее, 24 июня, сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Черноморск Одесской области еще одного подозреваемого в деле о трагедии 2 мая 2014 года.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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