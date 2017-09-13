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США рассчитывают, что РФ и Китай будут выполнять резолюцию СБ ООН по КНДР

Международная панорама
13 сентября, 22:14 дата обновления: 13 сентября, 22:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС

При этом Хезер Науэрт не стала делать предположений о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против компаний и граждан стран, не соблюдающих санкции

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США рассчитывают, что Россия и Китай будут выполнять принятую ранее Советом Безопасности ООН резолюцию по санкциям в отношении КНДР.

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Об этом в среду на брифинге для иностранных журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы ожидаем, что эти две страны будут выполнять договоренности", - сказала она, напомнив, что РФ поддержала резолюцию и голосовала за нее. "Так что Россия присоединилась к санкциям", - отметила Науэрт.

"Это был шаг в правильном направлении", - указала Науэрт, говоря о голосовании в Совбезе.

При этом она не стала делать предположений насчет того, будут ли США вводить санкции против компаний и граждан других стран, не соблюдающих санкции. "Я надеюсь, что этого не случится. Я не хочу предугадывать санкции", - резюмировала представитель Госдепартамента.

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