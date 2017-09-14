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Пентагон: США активно помогают правительству Сомали в борьбе с террористами из "Аш-Шабаб"

Международная панорама
14 сентября, 3:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Александр Пахомов

В министерстве обороны США отметили, что только в текущем месяце американские боевые самолеты трижды наносили удары по боевикам - 5, 7 и 13 сентября, уничтожив в общей сложности 10 террористов

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. США активно помогают правительству Сомали вести борьбу с террористами из группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) Робин Мэк. По ее словам, только в текущем месяце американские боевые самолеты трижды наносили удары по боевикам - 5, 7 и 13 сентября. В общей сложности были уничтожены 10 террористов.

"Аш-Шабаб" присягнула на верность "Аль-Каиде" (запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС) и взяла на себя обязательства совершать нападения на американцев и на наших партнеров в регионе, - отметила Мэк. - Американские вооруженные силы и дальше будут предпринимать все необходимые меры для защиты американцев от террористической угрозы. Это включает взаимодействие с [миротворческой миссией на территории Сомали под мандатом Африканского союза] АМИСОМ и Сомалийскими национальными силами безопасности, уничтожение террористов и их тренировочных баз в Сомали, в регионе и по всему миру". "Все авиаудары наносятся по согласованию с правительством Сомали", - подчеркнула представитель АФРИКОМ.

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали и действующая в районе Африканского Рога. С 2008 года ее боевики регулярно совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется "Аль-Каидой", сомалийскими предпринимателями, придерживающимися экстремистских взглядов, а также получает средства, обирая население на подконтрольных территориях, где установлен режим ваххабитского толка.

Пентагон в начале февраля направил в Белый дом рекомендации по оказанию дополнительной помощи сомалийской армии в борьбе с террористами, которые были одобрены президентом Дональдом Трампом в марте. А уже 2 апреля в столицу Сомали Могадишо прибыли несколько десятков американских десантников с задачей обучать сотрудников сил безопасности этой страны.

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