Премьер Малайзии назвал события в Мьянме геноцидом

ТАСС, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак назвал "геноцидом и этническими чистками" сложившуюся ситуацию вокруг мусульман народности рохинджа, компактно проживающих на западе Мьянмы. Как передает в четверг телеканал Channel NewsAsia, об этом глава правительства заявил во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Совершенные против них зверские преступления можно назвать геноцидом или же этническими чистками", - подчеркнул он. По его словам, "мировое сообщество не может игнорировать происходящее там".

Премьер также рассказал, что он обсудил проблему рохинджа с президентом США Дональдом Трампом, который, как уточнил Наджиб, "разделяет обеспокоенность малайзийского правительства". "Конечно, я не могу говорить, что именно американские власти намерены сделать, но могу заверить в четкой позиции (Вашингтона - прим. ТАСС) оказать проживающим в Мьянме гуманитарную помощь", - отметил премьер.

Ранее власти Малайзии заявили, что готовы увеличить число принимаемых беженцев из Мьянмы. Хотя сейчас на территории страны находятся не менее 100 тыс. представителей народности рохинджа, из которых как минимум половина не получили статуса беженцев.