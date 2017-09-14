Южная Корея может направить в КНДР гуманитарную помощь на $8 млн

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ТАСС, 14 сентября. Министерство объединения во главе с Чо Мён Кеном выступило с инициативой отправить в КНДР восемь млн долларов помощи через международные организации. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.
На правительственном совещании в следующий четверг будет принято решение, кому именно достанутся эти средства. Министерство предлагает выделить северокорейским детям и беременным женщинам 4,5 млн по линии Всемирной продовольственной программы ООН и еще 3,5 млн по линии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). "Правительство намерено уточнить детали выделяемой помощи и сроки ее предоставления после анализа ситуации на Корейском полуострове", - цитирует агентство представителя министерства.
По данным ООН, в апреле текущего года от засушливой погоды сильно пострадали основные регионы - производители зерновых в КНДР. По состоянию на июль в различных районах Северной Кореи погибло до 59% урожая. Особый урон был нанесен производству риса, для выращивания которого требуется много воды.
В августе ООН выделила $5,9 млн для помощи пострадавшим от засухи гражданам КНДР. Продовольственная программа ООН обещала в 2018 году оказать жителям КНДР поддержку на 53 млн. Ранее в рамках Всемирной продовольственной программы помощь Северной Корее оказали только Франция, Россия, Канада и Швейцария.