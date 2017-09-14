Прокуратура Южной Кореи начала расследование в отношении бывших глав национальной разведки

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея начала расследование в связи с возможной причастностью Национальной разведывательной службы (НРС) к составлению черных списков оппозиционно настроенных деятелей культуры и искусства. Об этом говорится в распространенном в четверг в Сеуле сообщении надзорного органа.

"Есть подозрения, что двое бывших представителей руководства НРС времен администрации президента Ли Мён Бака (2008-2013 гг.) причастны к нарушению закона о политической нейтральности спецслужб и к злоупотреблению властью", - отмечается в сообщении.

Ранее было установлено, что члены правительства Пак Кын Хе, находившейся у власти с 2013 по 2017 гг., вмешивались в работу Комитета по культуре и искусству, препятствуя выдаче грантов тем, кто в той или иной форме критиковал власти. В черном списке оказались около 10 тысяч оппозиционно настроенных деятелей культуры и искусства, которые лишались поддержки со стороны правительства.

На этой неделе в ходе расследования, проводимого Комитетом по реформированию Национальной разведывательной службы выяснилось, что и при Ли Мён Баке администрация президента и НРС следили за деятелями культуры, настроенными против правительства, и всячески мешали их работе.

Комитет по реформированию Национальной разведывательной службы указывает в докладе, что тогда спецслужбы включили в черный список 82 человека. Расследование показало, что в период с 2009 по 2011 год администрация Ли Мён Бака по меньшей мере шесть раз давала прямые указания удалить из телеэфира неугодных лиц.

В этой связи Комитет принял решение направить в прокуратуру прошение о проведении расследования в отношении чиновников, ответственных за составление черных списков, в том числе бывшего главы НРС Вон Сэ Хуна.