Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бундесвер сократил участие в учениях НАТО у границ РФ

Международная панорама
14 сентября, 8:29 UTC+3 ТАСС

По данным агентства DPA, это связано с долговременным размещением около 1 тыс. военнослужащих альянса в странах Прибалтики и в Польше

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 сентября. Бундесвер в текущем году сократил число военнослужащих, участвующих в учениях НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщило в четверг агентство DPA.

Согласно предоставленным военным ведомством ФРГ данным, в 2016 году около 5,5 тыс. германских военных участвовали в 24 учениях. К ноябрю 2017 года в 15 маневрах примут участие в общей сложности 4,26 тыс. военнослужащих, отмечает агентство.

По данным DPA, это связано с долговременным размещением около 1 тыс. военнослужащих НАТО в странах Прибалтики и в Польше. Только в Литве ФРГ разместила 450 военных.

Расходы Берлина на операции НАТО не изменились и составляют около €95 млн в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва Россия Польша Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
2
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
3
Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске заочно арестован
4
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"
5
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
6
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ
7
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама