Бундесвер сократил участие в учениях НАТО у границ РФ

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ТАСС, 14 сентября. Бундесвер в текущем году сократил число военнослужащих, участвующих в учениях НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщило в четверг агентство DPA.
Согласно предоставленным военным ведомством ФРГ данным, в 2016 году около 5,5 тыс. германских военных участвовали в 24 учениях. К ноябрю 2017 года в 15 маневрах примут участие в общей сложности 4,26 тыс. военнослужащих, отмечает агентство.
По данным DPA, это связано с долговременным размещением около 1 тыс. военнослужащих НАТО в странах Прибалтики и в Польше. Только в Литве ФРГ разместила 450 военных.
Расходы Берлина на операции НАТО не изменились и составляют около €95 млн в год.