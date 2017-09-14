Посол Латвии в НАТО: у альянса нет информации об агрессивных целях учений "Запад-2017"

РИГА, 14 сентября. /ТАСС/. НАТО не располагает информацией о том, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" будут использованы в агрессивных целях. Об этом в четверг сообщил посол Латвии в альянсе Индулис Берзиньш.

"Россия имеет полное право проводить такие учения. Каждая страна имеет право учиться себя защищать. Хочу особо подчеркнуть, что учиться себя защищать", - сказал дипломат в эфире Латвийского радио.

По его словам, НАТО внимательно следит за ходом этих маневров и только после их завершения можно будет сказать, были ли они направлены на оборону или на противоположные действия. "Я не хочу быть в лагере тех людей, которые разжигают истерию вокруг этих учений. У НАТО нет информации, что эти учения могут использоваться в целях отличных от обучения, чтобы, например, сконцентрировать вооруженные силы, которые потом использовать совершенно в других агрессивных целях", - указал Берзиньш.

Посол Латвии в НАТО также отверг опасения, что РФ во время учений введет на территорию Белоруссии свои войска, чтобы оставить их там. "Если бы Россия хотела, то она бы сделала это, не дожидаясь этих учений. Я очень надеюсь, что такого плана у России нет", - подчеркнул он.

По словам Берзиньша, Россия проинформировала НАТО о деталях этих маневров и пригласила наблюдателей, в том числе и латвийских. "Но не нужно слишком надеяться на этих наблюдателей, существует множество технических средств, при помощи которых можно многое узнать и без наблюдателей. Наблюдатели - это скорее такой символический жест доброй воли, который показывает желание другой страны быть открытой и честной по отношению к своим партнерам и соседям. Поэтому не будем преувеличивать важность этих наблюдателей, мы можем только порадоваться тому, что Россия и Белоруссия пригласили наблюдателей", - отметил дипломат.

Учения "Запад-2017"

Масштабные совместные стратегические учения "Запад-2017" начались в четверг на территории России и Белоруссии и продлятся до 20 сентября. В них будет задействовано около 12,7 тыс. человек и до 680 единиц техники. Некоторые западные страны выразили обеспокоенность по поводу проведения этих маневров. Между тем замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин опроверг утверждения о возможной "российской угрозе" в связи с этими учениями, заверив, что они носят сугубо оборонительный характер.

Рига ранее получила от Москвы и Минска официальное приглашение направить на эти маневры трех своих наблюдателей. Позже министр обороны Латвии Раймондс Бергманис сообщил, что республика по согласованию с белорусской стороной станет единственной страной-членом НАТО, которая направит для наблюдения за этими учениями дополнительную инспекцию.