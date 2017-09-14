Глава МИД Болгарии выразила недовольство новым украинским законом "Об образовании"

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СОФИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Болгарии Екатерина Захариева сообщила, что в четверг вместе с коллегами из Венгрии, Румынии и Греции она подписала письмо-предупреждение о том, что новый закон Украины "Об образовании" может затронуть права меньшинств. Документ отправлен в МИД Украины, Совет Европы и в ОБСЕ.
"Украинская сторона заверяет, что закон направлен на укрепление украинского языка и не затронет вопросы изучения европейских языков. Но мы должны были им в письменном виде заявить, что серьезно рассматриваем этот вопрос и не допустим, чтобы права меньшинств, в том числе право на изучения родного языка были нарушены", - подчеркнула она.
Захариева также сообщила, что глава болгарского правительства Бойко Борисов хочет обсудить эту тему с президентом Украины Петром Порошенко.
5 сентября Верховная рада приняла закон "Об образовании". Новая его редакция предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.