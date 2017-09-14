Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Болгарии выразила недовольство новым украинским законом "Об образовании"

Международная панорама
14 сентября, 17:19 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 14, сентября. /ТАСС

Екатерина Захариева также сообщила, что глава болгарского правительства Бойко Борисов хочет обсудить эту тему с президентом Украины Петром Порошенко

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Болгарии Екатерина Захариева сообщила, что в четверг вместе с коллегами из Венгрии, Румынии и Греции она подписала письмо-предупреждение о том, что новый закон Украины "Об образовании" может затронуть права меньшинств. Документ отправлен в МИД Украины, Совет Европы и в ОБСЕ.

"Украинская сторона заверяет, что закон направлен на укрепление украинского языка и не затронет вопросы изучения европейских языков. Но мы должны были им в письменном виде заявить, что серьезно рассматриваем этот вопрос и не допустим, чтобы права меньшинств, в том числе право на изучения родного языка были нарушены", - подчеркнула она.

Захариева также сообщила, что глава болгарского правительства Бойко Борисов хочет обсудить эту тему с президентом Украины Петром Порошенко.

5 сентября Верховная рада приняла закон "Об образовании". Новая его редакция предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина Болгария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Санкции ЕС в отношении России. Досье
6
Голоса из глубины: в Новороссийске подняли со дна моря капсулу с посланиями из 1967 года
7
Москва подтверждает поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама