CNN: Хиллари Клинтон высказалась за упразднение коллегии выборщиков

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/ Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, высказалась за упразднение коллегии выборщиков, большинство голосов в которой завоевал на выборах Трамп. Об этом Клинтон заявила в интервью телекомпании CNN.

"Я говорила об этом еще в 2000 году", - отметила она, имея в виду ситуацию на президентских выборах 2000 года, когда кандидат демократов Альберт Гор набрал на 543 тыс. больше голосов избирателей, чем кандидат республиканцев Джордж Буш - младший, однако при этом получил меньше голосов членов коллегии выборщиков. "Думаю, что она [коллегия выборщиков] должна быть упразднена, - добавила она. - Хотела бы, чтобы мы оставили это в прошлом".

Президентские выборы в США непрямые: в день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов, фактически голосуют за список выборщиков от той партии, которая выдвинула этого кандидата. Коллегия выборщиков формируется в каждом штате, исходя из численности конгрессменов и сенаторов от этого штата, и насчитывает в общей сложности 538 человек. По итогам выборов в 2016 году Трамп заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 232, хотя кандидат демократов набрала примерно на 3 млн голосов больше, чем ее соперник.

В ходе интервью Клинтон затронула также вопрос о предполагаемом вмешательстве России в ход предвыборной кампании в США. "Если бы я была президентом при аналогичных обстоятельствах и набрала меньше голосов, но получила большинство в коллегии выборщиков, и вдруг выяснилось бы, что русские по каким-то причинам решили меня поддержать, то в первый же день пребывания на посту президента я бы объявила о том, что нужно провести самое тщательное расследование, - заявила она CNN. - Ни одна страна, в особенности враждебная страна, не может вмешиваться в наши демократические процессы. Я бы создала независимую комиссию с тем, чтобы выяснить все досконально, поскольку такое вмешательство в будущем не прекратится".

По утверждению Клинтон, скандал вокруг президентской кампании 2016 года "гораздо более масштабный, чем Уотергейтский скандал". Она имела в виду события июня 1972 года, когда за четыре месяца до президентских выборов в штаб кандидата демократов Джорджа Макговерна проникли лица, установившие подслушивающую аппаратуру. Скандал завершился отставкой президента Ричарда Никсона.