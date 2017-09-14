Тиллерсон: США продолжают пересматривать свою политику в отношении Ирана

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация США продолжает пересматривать свою политику в отношении Ирана. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

"Администрация продолжает пересматривать и определять свою политику в отношении Ирана. Никаких решений принято не было. Мы должны принимать во внимание, что вся полнота иранских угроз - это не только его ядерный потенциал", - сказал он.

Тиллерсон при этом подчеркнул, что "полная имплементация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) положительным образом повлияет на региональную и международную безопасность".

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Трамп поручил в апреле 2017 года провести межведомственный обзор СВПД, чтобы выяснить, "является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД".