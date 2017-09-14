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Тиллерсон: США предоставят $25 млн фонду по борьбе с современным рабством

Международная панорама
14 сентября, 21:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

Программа по борьбе была запущена в 2017 году, сообщил госсекретарь США

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент выделит грант в размере $25 млн Глобальному фонду за прекращение современного рабства (Global Fund to End Slavery) за его программы по пресечению распространения контрабанды людей. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента.

"Посредством открытого и прозрачного процесса выбора управление Госдепартамента по борьбе с контрабандой людей выделило $25 млн Global Fund to End Slavery в рамках программы по борьбе с современным рабством, запущенной ранее в этом году", - отметил Тиллерсон.

В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми, призвав правительства во всем мире принять скоординированные и последовательные меры, чтобы победить это зло. Одним из важнейших положений этого плана является создание целевого фонда ООН для добровольных взносов в интересах жертв торговли людьми, особенно женщин и детей.

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