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Fox: атомная подлодка ВМС США вернулась на базу под пиратским флагом

Международная панорама
14 сентября, 22:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС

В апреле 2017 года атомоход Jimmy Carter также поднял "Веселого Роджера" после завершения похода

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка Jimmy Carter ВМС США вернулась после выполнения секретной операции на базу в штате Вашингтон, подняв флаг Соединенных Штатов и пиратский флаг. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

Он обратил внимание на снимки подлодки, шедшей через канал Худ на базу, размещенные ранее на сайте одной из подведомственных министерству обороны США структур. Отмечается, что атомоход Jimmy Carter в последний раз возвращался к родным берегам после завершения похода в апреле текущего года. Тогда экипаж также поднял "Веселого Роджера".

Как отмечает телеканал, американские подводники, вероятно, позаимствовали у британцев традицию возвращаться на родину под пиратским флагом в знак успешно выполненного задания. В 1914 году во время Первой мировой войны британская подлодка, потопив германский боевой корабль, прибыла в порт приписки, командир субмарины Макс Хортон отдал приказ поднять пиратский флаг, чтобы продемонстрировать победу над противником. С тех пор подводники королевства периодически следовали этой традиции.

Как указывает Fox News, такое толкование в случае с американской подлодкой трудно проверить. Пентагон крайне редко делится информацией о действиях Jimmy Carter, который принадлежит к классу субмарин Seawolf, вооруженных крылатыми ракетами Tomahawk. Эти атомные подводные корабли также несут беспилотные глубоководные аппараты и оснащены специальными приспособлениями для обнаружения кабелей связи, проложенных по дну океана или моря. В эпоху холодной войны Seawolf использовались для подключения к подводным секретным линиям связи СССР, пояснил Fox News.

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