Reuters: Касперский принял приглашение дать показания в Конгрессе США

СМИ: Госдеп одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд в 2017 годуМеждународная панорама 15 сентября, 0:36
Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы "Зенита" над "Вардаром"Спорт 15 сентября, 0:33
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 15 сентября, 0:27
Не предел мечтаний: "Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 0:26
Российские теннисисты сыграют с венграми за место в Мировой группе Кубка ДэвисаСпорт 15 сентября, 0:16
Тренер сборной Саудовской Аравии покинул пост после выхода команды на ЧМ-2018Спорт 15 сентября, 0:10
По Газоль: сборная Испании сделает все, чтобы выиграть бронзу ЕвробаскетаСпорт 14 сентября, 23:58
"Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги ЕвропыСпорт 14 сентября, 23:56
Тарасов: "Локомотив" хотел победить "Копенгаген", но не получалась игра в атакеСпорт 14 сентября, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава и основной владелец "Лаборатории Касперского" принял приглашение явиться в Конгресс США, чтобы дать показание по вопросу надежности продукции этого российского производителя антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Как она отметила, Евгений Касперский готов "публично ответить на подозрения" по поводу своей компании и ее продукции в Конгрессе, в случае если успеет вовремя получить американскую въездную визу, чтобы прибыть в США.
Ранее сообщалось, что комитет по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США запланировал слушания по этой теме на 27 сентября.
Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".
Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.