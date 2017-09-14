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Reuters: Касперский принял приглашение дать показания в Конгрессе США

Международная панорама
14 сентября, 23:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС

Представитель компании отметила, что Евгений Касперский готов "публично ответить на подозрения" по поводу своей компании, сообщает агентство

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава и основной владелец "Лаборатории Касперского" принял приглашение явиться в Конгресс США, чтобы дать показание по вопросу надежности продукции этого российского производителя антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Как она отметила, Евгений Касперский готов "публично ответить на подозрения" по поводу своей компании и ее продукции в Конгрессе, в случае если успеет вовремя получить американскую въездную визу, чтобы прибыть в США.

Ранее сообщалось, что комитет по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США запланировал слушания по этой теме на 27 сентября.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.

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