Пресс-служба Темера назвала обвинения в его адрес абсурдом и фантастической реальностью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер уверен, что его невиновность будет доказана по окончании расследования. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы государства, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"Эти обвинения полны абсурда. В них говорится, что президент получал некие выплаты на свои зарубежные счета, но не доказано существование его счетов в других странах. Законные пожертвования в пользу [избирательной] кампании превращаются в незаконные, факты перемешиваются, чтобы запутать и придать [утверждениям прокуратуры] видимость правды. Речь идет о фантастической реальности в ее чистом виде", - отмечено в сообщении.

"Президент уверен, что данный процесс завершится победой правды, а не версий, фантазий и предположений. Правительство тогда сможет в большей мере посвятить себя решению настоящих проблем, стоящих перед страной", - добавили в пресс-службе.

В четверг генпрокурор Бразилии Родригу Жано направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запрос о предъявлении Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. Его действия основываются на показаниях предпринимателей Жоэсли и Уэсли Батисты, которые в мае передали следствию якобы компрометирующую президента аудиозапись. Фигурантами этого дела также являются бывший спикер парламента Эдуарду Кунья, глава гражданской канцелярии Элисеу Падилья, генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку, экс-министр туризма Энрики Эдуарду Алвес и другие представители правящей Партии бразильского демократического движения (ПБДД).

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.