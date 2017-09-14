Генпрокурор Бразилии выдвинул новые обвинения в адрес президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны новый запрос о предъявлении обвинений в адрес президента республики Мишела Темера. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

На этот раз главе государства инкриминируется организация преступного сообщества и попытка препятствовать правосудию. Обвинения также выдвинуты в адрес бывшего спикера парламента Эдуарду Куньи, главы гражданской канцелярии Элисеу Падильи, генерального секретаря администрации президента Уэллингтона Морейры Франку, экс-министра туризма Энрики Эдуарду Алвеса и других представителей правящей Партии бразильского демократического движения.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Варианты развития событий

По мнению большинства бразильских СМИ и политологов, сейчас Темер может рассчитывать на поддержку более половины парламентариев - они представляют политические партии, которые входят в правящую коалицию. Это означает, что запрос о предъявлении обвинений президенту, скорее всего, будет отклонен. При таком развитии событий дело в отношении главы государства будет заморожено до конца мандата.

Если же не менее двух третей депутатов все же выступят за продолжение процесса против Темера, окончательное решение о предъявлении обвинений будет принято простым большинством голосов на пленарном заседании ФВС. Если судьи сочтут аргументы прокуратуры неубедительными, дело будет закрыто. В противном случае Темер официально станет обвиняемым в уголовном преступлении и будет отстранен от должности на 180 дней. Обязанности главы государства в этом случае будет временно исполнять спикер нижней палаты парламента Родригу Майя.

Если в течение 180 дней с момента отстранения Темера от должности его признают виновным, он окончательно потеряет пост. Если же судьи не смогут вынести приговор за это время, президент вернется к исполнению своих обязанностей. То же самое произойдет, если президент будет оправдан.