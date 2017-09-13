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Globo: в Бразилии арестован еще один бизнесмен, давший показания против президента

Международная панорама
13 сентября, 16:52 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 13, сентября. /ТАСС

По версии следствия, предприниматель получил незаконную выгоду от сделки со следствием

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии арестовала Уэсли Батисту - одного из предпринимателей, давших показания против президента страны Мишела Темера. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

В правоохранительных органах считают, что Уэсли Батиста получил незаконную выгоду от сделки со следствием, которую он заключил вместе со своим братом Жоэсли Батистой и другими руководителями мясоперерабатывающей компании JBS. В частности, по мнению следователей, подозреваемые знали, что их показания против президента приведут к резкому падению курса национальной валюты, поэтому смогли обогатиться за счет купли-продажи крупной суммы иностранной валюты.

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Пьерпаоло Боттини, адвокат Уэсли Батисты, назвал решение об аресте своего подзащитного "абсурдным" и "достойным сожаления". "В очередной раз бразильское государство предает тех, кто сотрудничает с правосудием", - отметил он. Жоэсли Батиста и топ-менеджер JBS Рикарду Сауд были арестованы еще на прошлой неделе по запросу генпрокурора Родригу Жано. Согласно национальному законодательству, за получение незаконной выгоды подозреваемым грозит от одного до пяти лет тюрьмы и штраф в размере, который втрое превышает объем полученного дохода.

Ранее генпрокурор объявил, что сделка со следствием, ставшая основанием для обвинений в адрес Темера, может быть аннулирована. По его словам, в деле владельцев JBS SA появились новые обстоятельства. В частности, Жано сообщил, что Батиста и Сауд, которые дали показания против главы государства, скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях. Это является серьезным нарушением достигнутого с прокуратурой соглашения и может привести к возобновлению уголовного процесса против бизнесменов.

В мае бразильский холдинг J&F, владеющий компанией JBS, и Федеральная прокуратура страны заключили досудебное соглашение в рамках дела о коррупции, фигурантом которого является руководство холдинга. Согласно документу, J&F обязалась в течение 25 лет выплатить 10,3 млрд реалов (около $3,2 млрд) в качестве штрафа за применение коррупционных схем. В процессе переговоров о сделке со следствием владельцы холдинга передали в Федеральный верховный суд республики аудиозапись, на которой Темер якобы просит заплатить взятку бывшему председателю нижней палаты парламента Эдуарду Кунье, одному из главных инициаторов импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" экс-спикера.

Разоблачения JBS SA привели к началу самого масштабного политического кризиса с момента вступления Темера в должность президента Бразилии. В отношении него было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества.

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Персоны
Темер, Мишел Руссефф, Дилма
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