СМИ: полиция Бразилии просит о начале нового расследования в отношении Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии подготовила запрос о начале нового расследовании в отношении президента страны Мишела Темера. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

По его данным, главу государства вместе с группой соратников по правящей Партии бразильского демократического движения (ПБДД) подозревают в организации преступного сообщества с целью использования государственных средств в личных целях. Запрос правоохранительных органов направлен в Федеральный верховный суд (ФВС) страны, откуда его передадут в Генеральную прокуратуру - именно этот орган должен будет решить вопрос о продолжении расследования или его приостановке. Если прокуратура прислушается к аргументам полиции, в отношении Темера будут выдвинуты обвинения. Сам глава государства уже заявил о своей невиновности.

26 июня генеральная прокуратура Бразилии обратилась в ФВС с запросом о предъявлении президенту обвинений в коррупции. Темер в свою очередь заявил, что утверждения следователей лишены доказательной базы, и отказался уходить в отставку. Согласно конституции южноамериканской страны, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Но перед этим высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

2 августа большинство законодателей высказались против уголовного процесса против Темера. Таким образом, расследование в его отношении оказалось фактически заморожено до окончания президентского мандата в декабре 2018 года. Однако бразильские СМИ на прошлой неделе сообщили, что в ближайшие дни генпрокурор представит новые обвинения в адрес президента.