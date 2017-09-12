СМИ: полиция Бразилии просит о начале нового расследования в отношении Темера

Британские депутаты приняли во втором чтении билль об отмене европейского законодательстваМеждународная панорама 12 сентября, 2:36
Небензя: РФ поддержала новые санкции против КНДР, так как не приемлет ее ядерные амбицииПолитика 12 сентября, 2:24
Черчесов: полный стадион на матче с "Динамо" показал, что интерес к сборной России естьСпорт 12 сентября, 1:59
В Госдепе считают, что встреча РФ и США в Хельсинки призвана рассеять заблужденияМеждународная панорама 12 сентября, 1:54
Захарова: сайты диппредставительств РФ унифицируют и переведут на российские серверыПолитика 12 сентября, 1:22
В посольстве РФ в США назвали комментарии об обысках на дипобъектах "издевательскими"Политика 12 сентября, 1:18
СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДРМеждународная панорама 12 сентября, 1:15
Глава Uniper: США стремятся вытеснить газ РФ из ЕС для обеспечения собственных поставокЭкономика и бизнес 12 сентября, 0:54
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление на групповой стадии футбольной Лиги чемпионовСпорт 12 сентября, 0:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии подготовила запрос о начале нового расследовании в отношении президента страны Мишела Темера. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.
По его данным, главу государства вместе с группой соратников по правящей Партии бразильского демократического движения (ПБДД) подозревают в организации преступного сообщества с целью использования государственных средств в личных целях. Запрос правоохранительных органов направлен в Федеральный верховный суд (ФВС) страны, откуда его передадут в Генеральную прокуратуру - именно этот орган должен будет решить вопрос о продолжении расследования или его приостановке. Если прокуратура прислушается к аргументам полиции, в отношении Темера будут выдвинуты обвинения. Сам глава государства уже заявил о своей невиновности.
26 июня генеральная прокуратура Бразилии обратилась в ФВС с запросом о предъявлении президенту обвинений в коррупции. Темер в свою очередь заявил, что утверждения следователей лишены доказательной базы, и отказался уходить в отставку. Согласно конституции южноамериканской страны, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Но перед этим высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.
2 августа большинство законодателей высказались против уголовного процесса против Темера. Таким образом, расследование в его отношении оказалось фактически заморожено до окончания президентского мандата в декабре 2018 года. Однако бразильские СМИ на прошлой неделе сообщили, что в ближайшие дни генпрокурор представит новые обвинения в адрес президента.