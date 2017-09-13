Большинство судей ВС Бразилии проголосовало против отстранения генпрокурора от дела Темера

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии отказался в среду отстранять генпрокурора страны Родригу Жано от антикоррупционного расследования в отношении президента республики Мишела Темера. В ходе заседания, которое транслировал в прямом эфире телеканал Globo, семеро из 11 судей отклонили апелляцию адвокатов главы государства.
Сейчас голосование продолжается. В начале августа защита Темера обратилась в ФВС с просьбой отстранить Жано от расследования по делу о коррупции, фигурантом которого является глава государства. Адвокаты утверждали, что генпрокурор "нарушает конституционные и правовые границы, присущие должности, которую он занимает".
Кроме того, по мнению представителей президента, Жано в своих действиях руководствуется "личными мотивами".
30 августа судья ФВС Эдсон Факин отклонил этот иск, не найдя в действиях генпрокурора признаков пристрастного отношения к главе государства. Однако защита Темера обжаловала вердикт, поэтому вопрос был вынесен на рассмотрение пленума высшей судебной инстанции. При этом 18 сентября дело в отношении президента все равно перейдет в другие руки - Жано покинет свой пост в связи с истечением полномочий, на этой должности его сменит действующий заместитель генпрокурора Ракел Додж.