Президент Венесуэлы продлил действие указа о чрезвычайном экономическом положении

ТАСС, 15 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь продлил действие указа о чрезвычайном экономическом положении в стране. Об этом говорится в опубликованном в четверг выпуске правительственного вестника Gazzetta Ufficiale.

Согласно документу, одной из причин продления режима на 90 дней стало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Венесуэлы. "Финансовая блокада, введенная правительством США, направлена на то, чтобы нарушить работу Petroleos de Venezuela и ее национальных и международных операторов", - говорится в нем. По мнению Каракаса, санкции "серьезно затрагивают венесуэльский народ и его основной источник доходов".

Впервые указ такого рода был подписан Мадуро еще в январе 2016 года, с тех пор он неоднократно продлевался. Этот документ, в частности, наделяет исполнительную власть возможностью заключать контракты и перераспределять средства без необходимости получать одобрение парламента, большинство в котором принадлежит оппозиции.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

Затяжной экономический кризис в Венесуэле резко обострился в последние годы из-за падения цен на нефть - главный экспортный продукт страны.