ОАГ пригрозила обратиться в Международный уголовный суд в связи с шагами властей Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) рассматривает возможность обращения к Международному уголовному суду (МУС) в связи с действиями правительства Венесуэлы. Об этом сообщается в обнародованном в четверг вечером письменном заявлении ОАГ, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне.

Как отмечается в данном документе, распространенном пресс-службой ОАГ, генеральный секретарь этой региональной организации Луис Альмагро "назначил трех... экспертов, чтобы подготовить оценку того, следует ли Международный уголовный суд просить рассмотреть ситуацию в Венесуэле". Альмагро, занимавший в 2010-2015 гг. пост министра иностранных дел Уругвая, планирует "беспристрастно собирать информацию [на этот счет] в рамках процесса, который будет проходить под надзором бывшего главного прокурора МУС Луиса Морено-Окампо", заявила пресс-служба ОАГ. В соответствии с изложенными ею сведениями, в состав консультативного органа, сформированного Альмагро, вошли экс-министр юстиции, генеральный прокурор Канады Ирвин Котлер, бывший член Межамериканского суда по правам человека Мануэль Вентура Роблес (Коста-Рика) и занимавший в прошлом должность исполнительного секретаря Межамериканской комиссии по правам человека Сантьяго Кантон (Аргентина). "Правительства Аргентины, Канады и Коста-Рики приветствовали назначение их... граждан в качестве экспертов комиссии", - заявила ОАГ.

По ее свидетельству, Альмагро поручил Морено-Окампо координировать процесс, который призван установить, "совершались ли преступления против человечности на венесуэльской территории" и следует ли обращаться по этому поводу к МУС, размещающемуся в Гааге.

Назначенные Альмагро специалисты будут проводить открытые слушания в штаб-квартире ОАГ, а также изучат "информацию, предоставленную более чем 50 организациями", которые исследовали обстоятельства возникновения в Венесуэле нынешнего острейшего внутриполитического кризиса. По итогам работы будет подготовлен доклад, на основании которого Альмагро предоставят окончательные рекомендации насчет дальнейших шагов. Первые такого рода слушания, как признала ОАГ, уже состоялись в четверг, а также пройдут в пятницу.

С начала апреля в Венесуэле прошло несколько тысяч уличных выступлений против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.